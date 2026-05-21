Caltanissetta ritrova il suo verde: apre il Parco Rosario Assunto, nuovo spazio per famiglie, sport e socialità



L’attesa è finita. Caltanissetta apre le porte a un nuovo spazio pensato per la comunità, per il tempo libero e per una diversa idea di vivere la città. Si sono infatti aperti ufficialmente i cancelli del Parco “Rosario Assunto”, un nuovo polmone verde che arricchisce il tessuto urbano nisseno e che punta a diventare un punto di riferimento per famiglie, bambini, sportivi e cittadini di ogni età.

In una città in cui gli spazi condivisi all’aperto rappresentano una risorsa sempre più importante, l’apertura del nuovo parco assume un significato che va oltre la semplice inaugurazione di un’opera pubblica. È un investimento concreto sulla qualità della vita, sulla sostenibilità e sul futuro della comunità.

Il nuovo parco offre ampie aree immerse nel verde, percorsi pedonali, una pista ciclopedonale, spazi per il tempo libero e luoghi sicuri dove trascorrere momenti di aggregazione e socialità, in un contesto che punta a riportare i cittadini a vivere gli spazi aperti.



L’inaugurazione arriva inoltre in un momento in cui il dibattito sul verde urbano è particolarmente sentito in città. Le recenti discussioni relative al Parco Dubini, altro importante polmone verde cittadino che presenta criticità note e questioni ancora aperte, hanno riportato al centro dell’attenzione pubblica la necessità di investire nella cura e nella valorizzazione degli spazi condivisi. Oggi, però, è il momento della soddisfazione e della celebrazione di un risultato concreto per Caltanissetta.

L’opera giunge al traguardo dopo un percorso iniziato diversi anni fa e seguito dall’Ufficio Tecnico comunale, oggi guidato dall’ingegnere Tomasella. Un iter articolato che ha visto l’ingegnere Giuseppe Dell’Utri seguire nel tempo, passo dopo passo, l’intera evoluzione della pratica e il percorso amministrativo e tecnico che ha accompagnato il progetto fino alla sua concreta realizzazione.

«Uno spazio rimasto per troppo tempo incompiuto e abbandonato viene finalmente restituito alla città» – dichiara il sindaco Walter Tesauro – «Da oggi Caltanissetta ha un parco aperto e fruibile, destinato a diventare un luogo di incontro e socializzazione, oltre che un importante polmone verde nel quale i cittadini potranno praticare attività sportiva o semplicemente vivere momenti di relax e passeggiate all’aria aperta».



“Oggi abbiamo aperto il Parco, restituendo un’area verde alla città e inaugurato al suo interno 1,7 km di pista ciclopedonale a tre corsie. Lavori realizzati con i circa 2 milioni di euro con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto – “Nei prossimi giorni verranno consegnati anche i 12 orti urbani realizzati in circa 1000 metri quadrati di Parco. Auspichiamo che i cittadini utilizzino il Parco giornalmente e chiediamo loro di essere custodi di questo bene prezioso”.

I nuovi orti urbani, che sorgeranno su un’area di circa mille metri quadrati, rappresentano infatti un ulteriore tassello di un progetto che guarda a una fruizione partecipata e sostenibile degli spazi pubblici.



“Questa città storicamente non ha avuto una forte cultura legata alla condivisione del verde pubblico, ma è fondamentale costruire gradualmente una nuova identità urbana” – dichiara l’assessore alla Comunicazione e all’Identità Pierpaolo Olivo – “Anche attraverso piccoli passi, una città cresce e cambia. Piste ciclabili, parchi e spazi condivisi rappresentano elementi di una città moderna, con caratteristiche europee, dove i bambini possono vivere l’aria aperta, praticare sport, stare insieme e riscoprire il valore educativo e sociale degli spazi comuni. Tutto questo contribuisce a rafforzare una nuova identità per Caltanissetta”.

L’apertura del Parco Rosario Assunto si inserisce inoltre in un percorso più ampio che, negli ultimi mesi, sta restituendo alla città una serie di segnali di dinamismo e attenzione verso la qualità della vita dei cittadini. Interventi, progetti e opere che, gradualmente, sembrano disegnare una visione più ampia di Caltanissetta, fatta di spazi condivisi, servizi e luoghi da vivere.

Accanto alla nascita di nuovi spazi verdi, si guarda infatti anche ad altre importanti prospettive per la città, come la prevista riapertura della piscina comunale dopo tanti anni di attesa, una vicenda che per lungo tempo è stata considerata uno dei nodi più delicati e sentiti dai cittadini. Piccoli e grandi passi che, messi insieme, iniziano a delineare un percorso di trasformazione urbana.

Perché la sfida non è soltanto realizzare opere pubbliche, ma costruire una città più vivibile, più moderna e più vicina alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle nuove generazioni. Ed è proprio da interventi come questi che possono nascere prospettive capaci di far guardare con maggiore fiducia al futuro di Caltanissetta.