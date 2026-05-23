Falcone, Musumeci: “Il contrasto alla mafia richiede coraggio e impegno quotidiano”

”Nell’anniversario della strage di Capaci, rendiamo omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della violenza mafiosa. Il loro sacrificio continua ancora oggi a parlare alla Nazione e alle nuove generazioni, ricordandoci che il contrasto alla mafia richiede coraggio, senso dello Stato e un impegno quotidiano che non deve mai venire meno.” Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Ter/Adnkronos)