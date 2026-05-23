Caltanissetta. Riunito il direttivo regionale del Siulp Sicilia: “Consolidato primato e tracciate nuove strategie”

CALTANISSETTA. Si è svolta a Caltanissetta la riunione del Direttivo Regionale del SIULP Sicilia, un importante momento di analisi, dibattito e pianificazione che ha visto la partecipazione dei vertici sindacali e ha confermato la centralità della nostra organizzazione nel panorama della Polizia di Stato a livello regionale.

I lavori si sono aperti con i saluti introduttivi del Segretario Generale Provinciale del SIULP Massimiliano Occhipinti, presentando a tutta l’assise, l’ingresso nella segreteria nissena del collega Massimo Sfalanga (storico quadro sindacale proveniente da altra sigla), il quale ha speso sincere parole di profondo apprezzamento per il servizio che il SIULP svolge quotidianamente a favore e a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Un riconoscimento, questo, che valorizza l’azione del sindacato come interlocutore serio, autorevole e propositivo.

Il Segretario Generale Regionale SIULP Sicilia Santo Giorgianni, entrando nel vivo del Direttivo, ha anzitutto presentato i nuovi colleghi subentrati nella Segreteria Regionale a seguito del rinnovo degli organismi statutari. Inoltre, sono stati evidenziati gli importanti risultati fuoriusciti dal c.d. “bilancio regionale”: i dati emersi hanno confermato, ancora una volta e con dati inconfutabili, che il SIULP si mantiene saldamente come il sindacato maggioritario a livello regionale (oltre che nazionale).

Un significativo rilievo di questo Direttivo Regionale è stato segnato dalla gradita presenza del Segretario Generale Nazionale del SIULP Felice Romano, il quale ha voluto esprimere la propria vicinanza e il proprio plauso alla struttura siciliana in continua espansione: ha fortemente apprezzato l’ingresso, nel SIULP di Caltanissetta, del collega Massimo Sfalanga. Continuando, Felice Romano ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra la base e i vertici nazionali, rimarcando come la

Nel corso dell’incontro sono state ampiamente illustrate e discusse le strategie operative e gli obiettivi futuri della segreteria regionale. Ogni punto del programma condiviso è stato declinato con un unico denominatore comune: l’esclusivo interesse e il benessere dei colleghi. Dalla sicurezza sui posti di lavoro alle migliori condizioni lavorative degli operatori, fino alla tutela legale e contrattuale, il SIULP Sicilia ha tracciato una linea d’azione chiara e determinata per affrontare le prossime sfide.

L’intera giornata è stata caratterizzata da un clima di confronto costruttivo e di grande coesione interna. Il dibattito ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo del SIULP nel tessuto sociale e territoriale dell’isola – si pensi alle innumerevoli iniziative intraprese dalle varie segreterie territoriali in favore della cittadinanza tutta – oltre che nei rapporti con i vertici istituzionali. Il sindacato esce da questo Direttivo ancora più forte, unito e pronto a battersi per i diritti di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza.