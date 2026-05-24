Legalità, cultura digitale e fumetto al Trapani Comix & Games 2026

Trapani, 24 maggio 2026 – A Villa Margherita la cultura pop è diventata luogo di riflessione e di incontro. Tra cosplay, tavole d’autore e arene di gioco, Trapani Comix & Games ha scelto di parlare al presente, intrecciando memoria civile, nuove tendenze editoriali e i linguaggi delle generazioni cresciute online. Il Festival Mediterraneo organizzato da Nerd Attack ETS, con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è un percorso culturale che attraversa la città. Il primo grande tema è stato quello della legalità e della memoria antimafia, da sempre tratto identitario della manifestazione. Vi ha ruotato attorno l’incontro “Il racconto dell’antimafia dai Cento passi all’Invisibile”, che ha riunito magistrati, giornalisti, fumettisti, scrittori. Un confronto che ha dimostrato come il fumetto e il graphic journalism sappiano farsi strumenti di verità, capaci di consegnare ai più giovani le storie del territorio. Lo stesso messaggio ha raggiunto i bambini con “I pupi siciliani raccontano la legalità”. Accanto all’impegno civile, nella sua seconda giornata il festival ha acceso i riflettori sull’editoria e sulle sue correnti più vivaci. Nell’Area Books, curata dalla scrittrice trapanese Stefania Auci, autrice del bestseller I leoni di Sicilia, hanno dialogato le protagoniste del new romance – Lily Red, Charlotte Rose e Giorgia Fiorella – interpreti di un genere diventato fenomeno editoriale e social, in grado di parlare a una platea ampia e trasversale. Grande richiamo anche per i creator e il gaming, motore della cultura giovanile. Nella Twitch Zone e nell’E-Sport Arena si sono susseguiti tornei, talk e panel con streamer e content creator, mentre l’Area Indy Games ha dato visibilità al videogioco indipendente. Tra i nomi più seguiti Zeb89, Sabako no Maikum, Leutum, beniamini di una community che li ha attesi per incontrarli dal vivo. A unire i mondi dell’evento, il progetto “Diabolik sbarca in Sicilia”, nato dagli spunti del Parco Archeologico di Segesta e realizzato con CoopCulture: soggetto e sceneggiatura di Tito Faraci e Marco Rizzo, disegni e copertina di Claudio Stassi, colori di Laura Piazza e lettering di Maurizio Clausi, per una storia che muove il Re del Terrore tra le colonne del tempio, tra mito, archeologia e atmosfere noir. Forte respiro internazionale per la Portfolio Review, che ha messo gli aspiranti disegnatori a confronto con C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel Comics – per la prima volta in un festival del Centro-Sud Italia. Importante la presenza dell’artista argentino Leandro Fernández, firma di Batman, Wolverine e Punisher, ospite grazie alla collaborazione con l’Instituto Cervantes. Attenzione speciale alle famiglie: l’Area Kids ha confermato il suo ruolo di fucina creativa per i più piccoli. Pensata per i bambini dai cinque anni in su, ha proposto laboratori di fumetto e di disegno animato condotti da professionisti, incursioni nel mondo del manga e attività ispirate alla tradizione dei pupi siciliani, in un ambiente dove il divertimento è diventato occasione di apprendimento e dove, tra una matita e l’altra, hanno mosso i primi passi i talenti di domani. A coronare le prime due giornate, il successo delle serate al Teatro Giuseppe Di Stefano, trasformato per l’occasione nel Trapani C&G Theatre, main stage della kermesse. La primaha conquistato il pubblico con il “Mai Dire Goku Cartoon Live Show”, anticipato dalla Telenauti Band e dal Lightsaber Academy Show; la seconda ha confermato lo stesso entusiasmo, tra musica live e intrattenimento, in un’atmosfera di festa protrattasi fino a tarda sera. Trapani Comix & Games guarda già all’ultimo atto. Oggi, domenica 24 maggio, Villa Margherita ospiterà il gran finale della VII edizione, all’insegna del racconto. Tra gli eventi di punta, “La Sicilia dal romanzo alla fiction” riunirà lo scrittore Gaetano Savatteri, la scrittrice Stefania Auci e l’attrice Ester Pantano: un dialogo sul viaggio delle storie siciliane dalla pagina allo schermo, dai gialli ai grandi affreschi storici fino alle serie tv che hanno portato l’isola nelle case di milioni di spettatori. Largo poi al doppiaggio con Leonardo Della Bianca, che porterà sul palco la voce italiana di Rufy, protagonista di One Piece nel live action di Netflix: un appuntamento per svelare i segreti del leggìo e avvicinare il pubblico a chi dà voce ai personaggi più amati. Apice della giornata, il Trapani Comix Cosplay Contest, dove costumi, creatività e interpretazione si sfideranno trasformando la passione dei fan in performance. A chiudere, l’ultima occasione per il servizio filatelico di Poste Italiane, con l’annullo speciale “Trapani Comix & Games vol.7”: dalle 10 alle 20 sarà possibile bollare le proprie corrispondenze con un timbro da collezione. Programma completo su trapanicomix.com.