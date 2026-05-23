Il palermitano Vincenzo Gallo, conquista la finale agli Europei U19 di Brandeburgo, sulla scia di Giovanni Falcone, entrambi del Lauria

L’Italia Under 19 di canottaggio affronterà gli Europei di Brandeburgo, in Germania, con la squadra al completo. In acqua scenderanno quattordici equipaggi nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio. In azione nell’otto maschile, l’ammiraglia del canottaggio, anche Vincenzo Gallo, atleta del Club Canottieri Roggero di Lauria, lo stesso a cui fu iscritto per la stessa disciplina il giudice Giovanni Falcone. Nell’anniversario della Strage di Capaci, il giovane atleta del Lauria ha conquistato la finale insieme al suo equipaggio.

“È un atleta che ha iniziato da noi fin da bambino e sta seguendo un percorso virtuoso insieme ai nostri tecnici ed al nostro Club – ha commentato il deputato allo Sport del Lauria, Giuseppe Minà -. Nel giorno della commemorazione di Giovanni Falcone, classe 1939 e tessera numero 41984 della Federazione Italiana Canottaggio per il Club Lauria, Vincenzo Gallo ha conquistato un posto in finale agli Europei. In uno dei suoi tantissimi interventi – prosegue Minà che è anche avvocato – Falcone disse: ‘Ho sempre pensato che la mafia potesse essere sconfitta, ancor prima che dalla Giustizia, con l’istruzione e con il ruolo importante della scuola. L’arma più efficace per sconfiggerla è un bravo insegnante’. Mi piace pensare, allora, in un momento in cui una certa violenza vorrebbe riconquistare nuovi spazi, che stiamo utilizzando l’arma dell’insegnamento e dei valori migliori con Vincenzo e con tutti i giovani che seguono i nostri corsi e che questo risultato sia un omaggio al suo esempio”.

La formazione dell’otto maschile

In squadra con Vincenzo Gallo ci sono Alessandro Leonardi (SC Esperia), Giovanni Di Dio Buonocore (CN Stabia), Umberto Thomas (CN Ilva), Lorenzo Soncin (RSC Cerea), Pietro Gozzi (SC Lario), Mattia Carboncini (SC Limite), Cristian Bausano (SC Ilva) con al timone Morgana Maroni (SC Monate). Gli Europei U19 di Brandeburgo vedranno la partecipazione di oltre 440 atleti in rappresentanza di 32 nazioni, pronti a sfidarsi per il titolo continentale.