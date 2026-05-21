Dopo 25 anni di nuovo insieme: emozioni e ricordi per gli ex studenti della 5ª B IGEA del Rapisardi

A distanza di 25 anni dal diploma, si sono ritrovati gli ex studenti della 5a B IGEA dell’Istituto Tecnico Commerciale “M.Rapisardi” di Caltanissetta (oggi ITET), diplomatisi nel luglio del 2001. Una serata all’insegna delle emozioni, dei ricordi, e della stima ancora viva tra compagni.

L’incontro si è tenuto il 20 Maggio 2026 , presso il KALAT di Caltanissetta. Un appuntamento atteso e carico di aspettative, iniziato con un po’ di ansia ed emozione, ma subito trasformato in un clima di calore e familiarità, fatto di abbracci, sorrisi e ricordi condivisi.



Purtroppo non sono potuti essere presenti i compagni che per motivi lavorativi, ormai vivono fuori, tra Nord Italia ed anche in Scozia

Come hanno raccontato gli stessi partecipanti, è stato “un mix di emozioni e immensa gioia” che ha trasformato una semplice cena in qualcosa di indimenticabile. Come se il tempo non fosse mai passato e si fosse rimasti ancora tra i banchi di scuola, tra studi, risate (e pure tante) sogni e insegnamenti di vita.

Questi i nomi degli ex alunni presenti: Dell’Aiera, Mistretta, Giardina, Martinez, Medico, Polizzi, Sorbetto, Rotondo, Patrizio, Savatteri, Vizzini, Di Martino, Mastrosimone e Nugara.

Un ritorno alle origini che è stato più di una rimpatriata: un vero e proprio abbraccio al passato, alla giovinezza, e a un legame che, dopo un quarto di secolo, è ancora forte come allora.