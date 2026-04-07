TrapanIncontra ospita Cathy La Torre: “Ricostruire le parole”

Trapani – Prosegue con successo la VIII edizione di TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole”, il festival letterario organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana. La rassegna, a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, propone otto appuntamenti dedicati alle “ricostruzioni” necessarie del nostro tempo. Venerdì 10 aprile alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Cathy La Torre, avvocata, attivista per i diritti civili e fondatrice dello studio legale Wildside – Human First, nota sui social come Avvocathy. L’incontro, dedicato al tema “Ricostruire le parole”, vedrà l’autrice presentare “Non si può più dire niente. Manuale di sopravvivenza tra politicamente corretto e linguaggio inclusivo” (ROI Edizioni), un’opera che affronta uno dei paradossi più discussi del nostro tempo. Nata a Erice, in provincia di Trapani, Cathy La Torre torna nella sua terra d’origine per smontare il mantra del “non si può più dire niente”: siamo davvero meno liberi di parlare, o semplicemente più responsabili di quello che diciamo? Le parole possono ferire quanto i gesti, e ricostruire un linguaggio capace di includere senza diventare artificio è una delle sfide più urgenti del nostro tempo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana aderisce a BiblioTP, la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani. Il catalogo online è disponibile all’indirizzo: https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do. Grazie a BiblioTP, gli iscritti possono accedere gratuitamente all’edicola digitale MLOL con oltre 7.700 quotidiani e riviste nazionali e internazionali, tramite computer, tablet e smartphone: https://bibliotp.medialibrary.it/home/index.aspx. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i profili social ufficiali e il sito web della Biblioteca.