Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 aprile 2026 è stato centrato un “5” da 16.789,62 euro a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, presso “Tabacchi Vassallo” in Via Castelvetrano, 119.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 9 aprile, sale a 146,7 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.
SuperEnalotto, a Mazara del Vallo sfiorato il “6”: centrato un “5” da oltre 16mila euro
Mer, 08/04/2026 - 12:07
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