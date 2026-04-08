San Cataldo. L’assessore Salvatore Citrano di dimette “per motivi personali”

SAN CATALDO. L’assessore Salvatore Citrano, con deleghe alle Politiche Giovanili e Sport; Politiche Sociali e della Famiglia, Innovazione e Digitalizzazione, martedì, 07/04/, ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi personali, come esplicitato nella lettera formale depositata presso il Comune.

Il sindaco, Gioacchino Comparato, ne prende atto e ringrazia l’assessore dimissionario per il prezioso lavoro svolto, per l’impegno, la dedizione e la sensibilità dimostrata, con particolare riferimento alle deleghe al sociale e alla tutela dei diritti delle persone più fragili.

Un contributo che dimostra quanto la scelta della sua designazione fosse corretta, e in linea con la dedizione e qualità espressa dalla Giunta, in questi anni, durante i quali ha saputo coniugare visione politica e sensibilità umana, contribuendo in modo significativo al rafforzamento di una cultura dei diritti e dell’inclusione>>.

Questo il testo della lettera di dimissioni dell’assessore Citrano:

” Con profondo rammarico comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Assessore del Comune di San Cataldo, per motivi personali che non mi consentono più di svolgere con la necessaria serenità e continuità le funzioni a me affidate.Si tratta di una scelta particolarmente difficile e sofferta, ma che ritengo doverosa per senso di responsabilità e rispetto verso l’istituzione che ho avuto l’onore di rappresentare.Desidero innanzitutto ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami, per il supporto dimostrato e per il costante impegno profuso nel portare avanti l’attività politico-amministrativa.Desidero esprimere un sincero ringraziamento agli Assessori, ai Responsabili degli uffici e a tutti i dipendenti comunali con i quali ho avuto il piacere di collaborare in questi anni. Il loro impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrate hanno consentito il raggiungimento di risultati concreti, spesso attraverso un lavoro complesso e non privo di sacrifici.Un particolare ringraziamento va inoltre all’intero Consiglio Comunale per lo spirito di collaborazione con cui sono state affrontate le diverse problematiche amministrative nell’interesse della comunità. La collaborazione istituzionale di tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di opposizione, ha rappresentato un valore aggiunto a questa mia esperienza amministrativa.È fondamentale lavorare insieme per il bene della nostra comunità, anche partendo da punti di vista differenti, senza mai perdere di vista l’obiettivo comune”.