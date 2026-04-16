San Cataldo. Il 18 aprile l’associazione Disabili inaugura il progetto “A campu apirtu” grazie alla Democrazia Partecipata

SAN CATALDO. Un nuovo spazio di incontro, condivisione e inclusione apre le porte alla comunità realizzato grazie alla Democrazia Partecipata. L’Associazione Disabili di San Cataldo è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione del progetto “A Campu Apirtu”, un luogo pensato per crescere insieme attraverso attività creative, momenti di socialità e benessere.

L’evento si svolgerà il 18 aprile alle ore 16 presso via Napoli a San Cataldo. Sarà uno spazio aperto a tutti, con laboratori creativi, letture condivise, giochi e attività per grandi e piccoli, momenti di relax e convivialità, un’occasione speciale per stare insieme e costruire una comunità più inclusiva.