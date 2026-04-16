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San Cataldo. Gruppo “Le Spighe” su dimissioni assessore Citrano: “Riteniamo conclusa questa esperienza amministrativa”

Redazione 1

San Cataldo. Gruppo “Le Spighe” su dimissioni assessore Citrano: “Riteniamo conclusa questa esperienza amministrativa”

Gio, 16/04/2026 - 23:38

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SAN CATALDO. C’è una nota del gruppo Le Spighe a proposito delle dimissioni dell’assessore Citrano dalla Giunta guidata dal sindaco Comparato. Ecco cosa sostiene:

“A distanza di una settimana, constatiamo che le dimissioni di Citrano – ottavo assessore dimissionario dall’inizio del mandato, dopo Spinello, Andaloro, Emma, Amico, Di Salvo, Di Marco, Falzone – non fanno più notizia e l’amministrazione della Città si trascina stancamente in vista dell’agognato e insperato traguardo della fine della legislatura.

Il maldestro tentativo nel pieno del periodo pasquale di cooptare in giunta un consigliere appartenente all’originaria opposizione, che opposizione in realtà non è mai stata, è fallito miseramente, sventato da chi ha intravisto nell’operazione finemente escogitata la volontà di distogliere l’attenzione dal grave problema politico creato dalle ennesime dimissioni e di creare i presupposti di future alleanze politiche.

Quindi, fallita la geniale trovata, il Sindaco si è visto costretto alle solite frasi di circostanza, in cui si esercita ormai a cadenza semestrale: “prendiamo atto delle dimissioni dovute a motivi personali e ringraziamo l’assessore per l’impegno profuso”. Anzi, questa volta il comunicato è infarcito anche di una nota di autocompiacimento, il che non guasta in questa situazione davvero surreale: “​Il contributo di Salvatore Citrano ha confermato la validità della sua designazione, mostrandosi sempre in linea con la dedizione e la qualità espresse dalla Giunta”.

Insomma, il problema non è la Giunta in cui si respira un’aria di notoria serenità e indefessa dedizione al lavoro, ma degli 8 assessori che da quest’aria hanno rischiato di rimanere asfissiati.

In realtà il fallimento politico e amministrativo è sotto gli occhi di tutti e la responsabilità ricade esclusivamente sulla gestione del Sindaco. Altrettanto evidente è che gli assessori succedutisi in questi mesi siano figure stimate e riconosciute per competenza e valore umano, penalizzate da un contesto di assoluta instabilità, in cui due soli assessori continuano a sentirsi a loro agio.

Il gruppo Le Spighe, con senso di responsabilità, aveva già scelto per tempo di uscire dalla Giunta con Emma e dalla maggioranza, rivendicando con chiarezza un ruolo di minoranza costruttiva. Una scelta lungimirante, fatta per evitare di essere coinvolti nel progressivo logoramento politico e amministrativo che oggi sta emergendo in tutta la sua evidenza, a danno della Città.

Alla luce di quanto sta emergendo, ribadiamo con chiarezza e senso di responsabilità la nostra posizione, riteniamo conclusa questa esperienza amministrativa. È il momento di approvare in tempi brevi provvedimenti urgenti e indifferibili a salvaguardia degli interessi dei Cittadini Sancataldesi (definizione agevolata dei tributi locali, manutenzione di strade urbane ed extraurbane, del cimitero e delle scuole) e poi di porre fine a questa sofferenza e andare al voto, per restituire la parola ai cittadini”.

Mario Lupica Massimo Emma Chiara Fulco Salvatore Falzone Bruno Ferrara Giuseppe Scarantino Antonino Falzone MCS San Cataldo Aldo Sardo

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