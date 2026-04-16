Campofranco. L’assessore Enrico Lipari annuncia recupero dei fondi Comieco per 29 mila euro

CAMPOFRANCO. Ci sono risultati che non fanno rumore, ma che incidono concretamente sulla vita amministrativa e sulle tasche dei cittadini.Da svariati mesi abbiamo lavorato per sbloccare una situazione complessa legata ai contributi COMIECO, rimasti fermi al 2020.

Un lavoro paziente, fatto di verifiche, ricostruzioni e atti che andavano rimessi in ordine.Grazie alla collaborazione degli uffici comunali, al lavoro di Rosanna Alì e in particolare al prezioso supporto di Enzo Nicastro, siamo riusciti a predisporre tutte le fatture necessarie e a recuperare risorse importanti: 29.104,67 euro.

Una somma che non è solo un numero, ma che contribuirà concretamente alla riduzione del prossimo PEF 2026-2028, con effetti positivi per tutta la comunità.È questo il senso del nostro impegno quotidiano: affrontare i problemi, anche quelli più complicati, e trasformarli in risultati.