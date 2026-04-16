Sicilia, Anas: per ispezioni temporanee limitazioni su A19 “Palermo-Catania” e su A29 Dir “Alcamo-Trapani”: i percorsi alternativi

Nell’ambito delle ispezioni periodiche alle opere d’arte che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture, nei prossimi giorni verranno osservate delle limitazioni al transito dei veicoli in alcuni tratti delle autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 Dir “Alcamo-Trapani”.Nel dettaglio:
- martedì 21 aprile, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, verrà chiusa la A29 Dir fra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo in direzione Trapani;
- mercoledì 22 aprile, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo, lungo la A19 all’interno della galleria Tremonzelli verrà adottato un senso unico alternato disciplinato tramite impianto semaforico e movieri;
- giovedì 23 aprile, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa la A19 fra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna in entrambe le direzioni.
PERCORSO ALTERNATIVO CONSIGLIATO SULLA A29 DIR DURANTE LA CHIUSURA FRA GLI SVINCOLI DI FULGATORE E DATTILO IN DIREZIONE TRAPANI.
Uscire dall’autostrada dallo svincolo di Fulgatore, percorrere la S.S.113 in direzione Trapani fino alla progressiva km 368+800, percorrere la Via Libertà, Via Garibaldi e Via Gencheria e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Dattilo.
PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI SULLA A19 DURANTE LA CHIUSURA FRA GLI SVINCOLI DI CALTANISSETTA ED ENNA.
Itinerario Palermo-Catania: uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Caltanissetta (km 103+500) percorrere la SS 640, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 122, percorrere la SS122 fino alla SS 117 BIS e immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119+700) in direzione Catania.
Itinerario Catania-Palermo: uscita obbligatoria dall’autostrada A19 dallo Svincolo Enna (km 119+700) percorrere la SS117 BIS direzione Caltanissetta, fino all’incrocio con la SS 122, proseguire sulla SS 122 sino all’incrocio con la SS 626, proseguire sulla SS 626 sino all’incrocio con la SS 640, proseguire sulla SS640 fino ad immettersi sull’A19 tramite lo svincolo di Caltanissetta (km 103+500) in direzione Palermo.