Caltanissetta. Il 18 aprile la fumetteria “L’uomo dei Fumetti” festeggia il suo 10° anniversario con ospite il maestro Disney Claudio Sciarrone

CALTANISSETTA. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del fumetto e dell’arte del disegno: sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:00, la fumetteria “Uomo dei Fumetti” di Caltanissetta festeggerà il suo decimo anno di attività con un ospite d’eccezione. Sarà presente Claudio Sciarrone, colonna portante del fumetto Disney e co-creatore visivo del celebre Paperinik New Adventures (PK).

L’evento rappresenta il culmine dei festeggiamenti per il decennale della struttura, ormai punto di riferimento culturale per il territorio nisseno. Claudio Sciarrone, noto a livello internazionale per il suo stile innovativo e la sua maestria digitale e tradizionale, incontrerà i fan per una giornata dedicata alla nona arte.

Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di ottenere firme, dediche e di ammirare dal vivo il lavoro di un autore che ha segnato la storia moderna di Topolino. Per l’occasione, verrà presentata una litografia esclusiva in edizione limitata e numerata. Sarà inoltre possibile prenotare delle commission speciali, realizzate dall’artista appositamente per celebrare questo importante traguardo della fumetteria.

L’organizzazione invita tutti gli appassionati e i curiosi a partecipare a questo momento di condivisione artistica unico per la città.

Per maggiori informazioni e prenotazioni potete scrivere a hello@uomodeifumetti.it oppure contattare telefonicamente il negozio al 0934681194.

Sito web: www.uomodeifumetti.it