Frana Niscemi. Il M5s lancia modulistica per destinare 300 mila euro del taglio dei propri stipendi per aiutare la popolazione colpita

Il Movimento 5 Stelle rende disponibili da oggi, giovedì 16 aprile e fino al 30 aprile, una modulistica rivolta a imprese e cittadini, utile a censire e quantificare l’ammontare e i soggetti cui destinare la quota parte dei 300 mila euro accantonati dal taglio degli stipendi di deputati regionali, nazionali e senatori del M5S.

Come annunciato dal presidente Giuseppe Conte infatti, il Movimento 5 Stelle rende immediatamente disponibili risorse utili ad un indennizzo o una ripartenza per i soggetti che hanno subito un danno dalla frana di Niscemi. Nello specifico il M5S ha predisposto due moduli. Il primo modulo (M1), destinato alle famiglie, la cui abitazione di residenza si trova all’interno della “zona rossa” di 100 metri come determinata dalle ordinanze delle autorità comunali e di protezione civile vigenti. Il secondo (M2), destinato alle imprese, prevede l’erogazione del contributo stanziato dal Movimento Cinque Stelle per il sostegno alla delocalizzazione delle attività economiche colpite dall’evento franoso di Niscemi.

I moduli saranno inviati in formato digitale ai rappresentanti dei comitati per la frana di Niscemi:

– Comitato Evento Franoso Niscemi;

– Comitato Imprese Frana Niscemi;

– Comitato Niscemi Rialzati.



Inoltre, potranno essere ritirati anche presso le Suore della Sacra Famiglia di Niscemi, in Piazza Martiri di Nassirya, venerdì 17 aprile e lunedì 20 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Una volta compilati, dovranno essere inviati all’indirizzo email: movimento.niscemi@gmail.com

“Siamo vicini ai niscemesi dal primo giorno di questa drammatica vicenda – dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – e da subito abbiamo voluto prendere un impegno con la popolazione. Pur da forza di opposizione e con le sole risorse dei nostri stipendi da eletti del Movimento 5 Stelle, volevamo dare un segnale concreto per aiutare imprese e famiglie a superare questa condizione di disagio. Invitiamo pertanto i niscemesi coinvolti nell’evento franoso a compilare moduli per effettuare una ricognizione, di concerto con cittadini e associazioni, utile a quantificare quanto e a chi destinare queste somme e quanto destinare. Vogliamo aiutare quanti più soggetti possibile, tra imprese e cittadini. Ci rendiamo conto che si tratta di un piccolo aiuto per chi ha letteralmente perso tutto, ma è il nostro modo per stare al fianco dei niscemesi. Saranno poi gli organi preposti a far luce sulle responsabilità e le eventuali inadempienze, ma intanto il Movimento 5 Stelle c’è e continuerà ad esserci per i niscemesi e per le persone in difficoltà” – conclude Nuccio Di Paola.