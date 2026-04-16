Caltanissetta. “Relazioni, emozioni, libertà: parliamone insieme”: l’Asp promuove due incontri dedicati ai giovani

Comprendere le dinamiche relazionali nel mondo contemporaneo è una sfida complessa per le nuove generazioni. Tra emozioni intense, aspettative sociali e modelli spesso contraddittori, saper distinguere ciò che è costruttivo da ciò che è tossico diventa fondamentale per il benessere psicofisico.Con questo obiettivo, l’ASP di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi offerti dai Consultori Familiari CL1 e CL2, promuove due appuntamenti dedicati esclusivamente agli adolescenti e ai giovani. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Education From (Gen) Alpha to”, sostenuto dal Comitato RRR (Koinè, Circolo AUT, Visionary) in sinergia con le associazioni del territorio.Gli incontri sono stati pensati come uno spazio sicuro e privo di giudizio, dove i partecipanti potranno esprimersi liberamente, ascoltarsi e confrontarsi sia con i propri coetanei che con un team di professionisti esperti. Le attività non prevederanno lezioni frontali, ma si baseranno su metodologie attive: laboratori interattivi, brainstorming, lavori di gruppo e momenti di confronto guidato.

Il calendario degli appuntamenti

Per favorire la massima partecipazione, sono state previste due date in diverse sedi: Giovedì 24 Aprile – ore 16:00Presso il Consultorio Familiare CL2, Viale Regina Margherita n. 34; Mercoledì 30 Aprile – ore 16:00Presso il Consultorio Familiare CL1, Via A. De Gasperi n. 4.

All’iniziativa parteciperà un’equipe multidisciplinare di alto profilo dell’ASP di Caltanissetta: Dott.ssa M.A. Campo – Direttore ff UOC Psicologia; Dott.ssa C. Avenia – Dirigente Pedagogista UOEPSA; Dott.ssa F.A. Carmeci – Dirigente Psicologo Consultorio Familiare CL1; Dott.ssa L. Mastrosimone – Dirigente Psicologo Consultorio Familiare CL2; Dott.ssa S. Mazzola – Assistente Sociale Consultorio Familiare CL2.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link:https://www.google.com/search?q=https://www.eventbrite.it/e/educazione-dalla-gen-alpha-alla-z-tickets-1985642255438%3Faff%3Doddtdtcreator

“Le relazioni non si subiscono. Si vivono”. Con questo spirito, l’ASP invita i giovani del territorio a cogliere questa opportunità di confronto e consapevolezza.