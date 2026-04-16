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Investito da un’auto mentre è a bordo di un monopattino elettrico, muore 30enne a Palermo

Redazione 3

Investito da un’auto mentre è a bordo di un monopattino elettrico, muore 30enne a Palermo

Gio, 16/04/2026 - 10:56

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Un uomo di 30 anni, originario del Ghana e residente nelle vicinanze della stazione centrale, è stato travolto da un’auto mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico in corso dei Mille a Palermo. La violenza dell’urto ha sbalzato il giovane a diversi metri di distanza, facendolo finire su un’auto in sosta. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla, l’uomo è morto sul colpo. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno ascoltato l’automobilista, un 20enne, e lo hanno sottoposto all’alcol test, risultato negativo; verranno acquisite anche le immagini delle telecamere installate nella zona, per chiarire se uno dei due mezzi abbia invaso parzialmente la corsia opposta. (Grandangolo Agrigento)

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