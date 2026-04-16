Alario, segretario UGL Caltanissetta: “Il servizio rifiuti a Mazzarino non può essere interrotto”

“Il servizio rifiuti a Mazzarino non può essere interrotto, trattandosi di un servizio obbligatorio, e soprattutto i lavoratori vanno tutelati”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario ritiene imprescindibili la continuità delle attività e quella occupazionale.

L’amministrazione comunale di Mazzarino è certa che non ci siano più le condizioni giuridiche per una proroga del contratto con Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti. Davanti alla posizione dell’amministrazione mazzarinese, il management di Impianti ha comunicato che il servizio sarà interrotto e si dovrà procedere al licenziamento degli operai impiegati. La società inoltre ha riferito di vantare crediti per oltre due milioni di euro verso il Comune.

“Non entriamo nelle vicende contrattuali o in quelle dei rapporti tra società e Comune – aggiunge Alario – come sindacato, però, non consentiamo a nessuno di mettere in discussione i diritti dei lavoratori e la loro piena occupazione, in un servizio peraltro fondamentale. Ci sono anche esigenze di ordine igienico-sanitario. Alario considera la vicenda “molto grave”. “A questo punto dovrà intervenire la prefettura di Caltanissetta. Se la questione non sarà risolta – conclude – saremo noi stessi a richiedere un incontro al prefetto”.