Marcello Mirisola (FI): “Congratulazioni a Rosetta Cirrone Cipolla per insediamento all’ARS”

CALTANISSETTA – Riportiamo integralmente

, di seguito, una nota stampa di Marcello Mirisola, Referente Forza Italia , Provincia di Caltanissetta.

Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Rosetta Cirrone Cipolla per il suo insediamento all’Assemblea Regionale Siciliana, avvenuto nella giornata di ieri, dove entra a far parte del Parlamento siciliano in qualità di supplente dell’Onorevole Mancuso.

L’ingresso all’ARS rappresenta sempre un passaggio di grande responsabilità politica e istituzionale. Sono convinto che l’On. Rosetta Cirrone Cipolla saprà mettere a disposizione dell’Assemblea e della comunità siciliana le proprie capacità, contribuendo con impegno e dedizione al lavoro parlamentare in una fase in cui la Sicilia, ma soprattutto la provincia di Caltanissetta, ha bisogno di istituzioni autorevoli, credibili e capaci di dare risposte concrete per invertire la rotta della perdita di fiducia da parte dei cittadini; valori che devono essere il faro di chi è chiamato a sedere nel Parlamento siciliano e, più in generale, di chi fa politica. Negli ultimi tempi, infatti, alcune vicende che hanno coinvolto parti dell’attuale amministrazione cittadina hanno inevitabilmente alimentato un clima di diffidenza e di distanza tra istituzioni e comunità, soprattutto per atteggiamenti che molti cittadini hanno ritenuto non sempre all’altezza del ruolo ricoperto, né sul piano morale né su quello istituzionale. Proprio per questo l’auspicio è che il percorso parlamentare appena iniziato possa distinguersi per autonomia politica, serietà e capacità di rappresentare quella parte della politica che lavora con rigore, senso delle istituzioni e rispetto verso i cittadini, senza lasciarsi trascinare in dinamiche che poco hanno a che fare con il prestigio delle istituzioni.

A Rosetta Cirrone Cipolla rinnovo quindi i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà interpretare il ruolo di deputata regionale con equilibrio, responsabilità e con la libertà politica necessaria per rappresentare al meglio il territorio.

Dott. Marcello Fabrizio Mirisola

Referente Forza Italia – Provincia di Caltanissetta