Mazzarino, il 24 aprile presentazione del libro “L’attesa dell’alba” del presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella

Si terrà venerdì, 24 aprile, alle ore 17:30, all’auditorium della chiesa S. Ignazio di Loyola, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, la presentazione – la prima in Sicilia – del libro “L’attesa dell’alba” di Francesco Caringella, scrittore e Presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato.

A ingresso libero e trasmesso in diretta social sui canali di Radio Onda Due Tv, l’evento è promosso dalla Parrocchia Santa Maria di Gesù e dal Vicariato di Mazzarino; è inoltre sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo e dalla Biblioteca Diocesana “Mario Sturzo” di Piazza Armerina, con il patrocinio del Comune di Mazzarino e di Mondadori. A introdurre e a moderare i lavori sarà l’Avv. Giuseppe Paci; mentre interverranno con l’autore la prof.ssa Patrizia Borsellino, già Ordinario di Filosofia del Diritto e Bioetica all’Università Statale Milano-Bicocca, nonché Presidente del Comitato per l’Etica del Fine Vita (CEF); don Antonio Sapuppo, Preside dello Studio Teologico “San Paolo” e Professore ordinario di Bioetica al Dipartimento Scienza del farmaco e della salute all’Università degli Studi di Catania; il dott. Massimiliano Terrasi, psicologo e psicoterapeuta.

Il romanzo, edito da Mondadori, affronta il tema del fine vita, ponendo l’accento sull’eutanasia e sul suicidio assistito. Pagina dopo pagina, Francesco Caringella afferra per mano il lettore e lo conduce lungo una strada tortuosa e allo stesso tempo gravida di sensibilità, dove il dilemma etico incontra quello giuridico. E lo fa attraverso gli occhi e il cuore di Filippo Santini, avvocato penalista “ancora convinto che la giustizia sia febbre, voglia, fame, umanità” – come si legge nella descrizione del libro. Sui piatti della bilancia, la giustizia da un lato e l’applicazione della legge dall’altro. Al centro dell’asta che funge da leva, il peso di un interrogativo: la vita è un diritto o un dovere? E – come si legge ancora nella descrizione del libro – “cosa siamo disposti a fare dopo aver risposto a quella domanda”. L’autore esplora la coscienza umana, indaga i molteplici volti dei sentimenti in una narrazione corale che invita alla riflessione, a oltrepassare i confini per conoscere la forza delle scelte e della dignità umana. In “L’attesa dell’alba” Francesco Caringella “mette tutta la sua lucidissima conoscenza dell’eterno confronto tra Giustizia e Legge al servizio di una storia sul più struggente e profondamente umano dei dilemmi: la vita, e il diritto a rinunciarvi.”