Salute

Mazzarino, il 24 aprile presentazione del libro “L’attesa dell’alba” del presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella

Nunzia Caricchio

Mazzarino, il 24 aprile presentazione del libro “L’attesa dell’alba” del presidente di sezione del Consiglio di Stato Francesco Caringella

Gio, 16/04/2026 - 14:59

Condividi su:

Si terrà venerdì, 24 aprile, alle ore 17:30, all’auditorium della chiesa S. Ignazio di Loyola, a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, la presentazione – la prima in Sicilia – del libro “L’attesa dell’alba” di Francesco Caringella, scrittore e Presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato.

A ingresso libero e trasmesso in diretta social sui canali di Radio Onda Due Tv, l’evento è promosso dalla Parrocchia Santa Maria di Gesù e dal Vicariato di Mazzarino; è inoltre sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo e dalla Biblioteca Diocesana “Mario Sturzo” di Piazza Armerina, con il patrocinio del Comune di Mazzarino e di Mondadori. A introdurre e a moderare i lavori sarà l’Avv. Giuseppe Paci; mentre interverranno con l’autore la prof.ssa Patrizia Borsellino, già Ordinario di Filosofia del Diritto e Bioetica all’Università Statale Milano-Bicocca, nonché Presidente del Comitato per l’Etica del Fine Vita (CEF); don Antonio Sapuppo, Preside dello Studio Teologico “San Paolo” e Professore ordinario di Bioetica al Dipartimento Scienza del farmaco e della salute all’Università degli Studi di Catania; il dott. Massimiliano Terrasi, psicologo e psicoterapeuta.

Il romanzo, edito da Mondadori, affronta il tema del fine vita, ponendo l’accento sull’eutanasia e sul suicidio assistito. Pagina dopo pagina, Francesco Caringella afferra per mano il lettore e lo conduce lungo una strada tortuosa e allo stesso tempo gravida di sensibilità, dove il dilemma etico incontra quello giuridico. E lo fa attraverso gli occhi e il cuore di Filippo Santini, avvocato penalista “ancora convinto che la giustizia sia febbre, voglia, fame, umanità” – come si legge nella descrizione del libro. Sui piatti della bilancia, la giustizia da un lato e l’applicazione della legge dall’altro. Al centro dell’asta che funge da leva, il peso di un interrogativo: la vita è un diritto o un dovere? E – come si legge ancora nella descrizione del libro – “cosa siamo disposti a fare dopo aver risposto a quella domanda”. L’autore esplora la coscienza umana, indaga i molteplici volti dei sentimenti in una narrazione corale che invita alla riflessione, a oltrepassare i confini per conoscere la forza delle scelte e della dignità umana. In “L’attesa dell’alba” Francesco Caringella “mette tutta la sua lucidissima conoscenza dell’eterno confronto tra Giustizia e Legge al servizio di una storia sul più struggente e profondamente umano dei dilemmi: la vita, e il diritto a rinunciarvi.”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta