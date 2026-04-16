Sicilia, Anas: aperto al traffico lo svincolo di Baucina lungo l’itinerario Palermo-Agrigento

Anas informa dell’avvenuta apertura dello svincolo Baucina, a livelli sfalsati, nella sua configurazione definitiva di progetto.Sono state aperte le rampe sia in entrata sia in uscita in direzione Agrigento e Palermo.

Lo svincolo è sito alla chilometrica di progetto 6,850, corrispondente alla chilometrica 231,327 della strada statale 121 “Catanese”.

La sua apertura al transito permetterà di raggiungere agevolmente i comuni di Baucina, Ventimiglia e Ciminna, tutti e tre ubicati in provincia di Palermo.

Le lavorazioni sono state eseguite dal Contraente Generale “Bolognetta SCpA” che opera per conto e sotto la supervisione e controllo dell’Area Nuove Opere della Struttura Territoriale Anas Sicilia con sede a Palermo.

Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti, anche attraverso la realizzazione di nuove opere.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.