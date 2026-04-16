Gela, insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale Massimo Cozzo

Si è insediato questa mattina Massimo Cozzo, che assumerà il comando della polizia municipale. Classe 1971 e laureato con un master in Criminologia e in Coordinamento del personale, il neo comandante della polizia locale ha firmato il contratto che lo legherà “in comando” per 6 mesi (rinnovabili) al Comune di Gela. Sarà anche preposto alla direzione del settore di polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici.

Ad accoglierlo questa mattina il Sindaco Terenziano di Stefano, il segretario generale Giovanni Curaba e gli assessori comunali. Subito dopo la firma sul contratto il neo comandante si è recato al comando di via Ossidiana per incontrare il personale di pm.

