San Cataldo, Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: i vincitori e la classifica del 4° Turno dell’8 Torneo interno

Terminata la lunga giornata di Risiko che si è svolta Domenica 12 Aprile a Messina, in occasione della 2° Tappa del Campionato Regionale di Risiko Sicilia, ieri sera Mercoledì 15 aprile si è svolto il 4° turno sui 6 di qualificazione dell’8° Torneo interno del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo. 15 giocatori provenienti dalla provincia di Caltanissetta e dalla città di Palermo, hanno sfidato la pioggia e le intemperie atmosferiche della giornata, per ritrovarsi in una nuova serata di gioco e divertimento, il tutto organizzato sempre presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco abituale del Club sancataldese.

Al termine della cena conviviale, nella quale i giocatori socializzano, è stato dato il via alle partite nelle quali ogni giocatore tenta di raggiungere il massimo risultato per posizionarsi meglio in classifica in vista della seconda fase del Torneo, quella della Semifinali e della Finalissima. Dopo 2 ore di gioco, la durata di ogni partita di Risiko da Torneo, la competizione giornaliera ha raggiunto i suoi verdetti. Scopriamo insieme chi sono stati i vincitori della serata.

Tre tavoli da gioco da 5 giocatori ognuno e le sorprese non sono mancate. Vincono il giovane ma ormai esperto Andrea Kiswarday (Plasma97), già vincitore di varie competizioni sia regionali che nazionali, sempre più leader della classifica provvisoria, con due vittorie su quattro partite. A pochissima distanza da lui, in meno di 20 punti, si posiziona un altro vincitore della serata, Gianluigi Orlando(Kanidicaccia22), anche lui con due vittorie su quattro partite. Giocatore con poco più di un anno di gioco nel suo curriculum, ma partita dopo partita ha acquisito la capacità strategica di sapersi muovere nei territori della plancia, per il raggiungimento del proprio obiettivo, con sempre maggiore sicurezza. I due giocatori, per l’attuale formula del Torneo, se manterranno le posizioni al termine del 6° turno di qualificazione, saranno qualificati direttamente alla finale del 13 maggio.

Il terzo vincitore della serata, Massimiliano Andolina (Maximilian) tallona la coppia di testa al terzo posto con due vittorie nelle ultime due partite sulle quattro finora giocate. A seguire gli altri giocatori che aspirano ad un posto in semifinale sugli 8 disponibili. La formula del Torneo prevede infatti che al di sotto dei 18 giocatori in classifica, vi saranno due tavoli di semifinale, mentre superando questo numero le semifinali salgono a tre. Ecco che è ancora possibile per chiunque iscriversi al Torneo, anche al prossimo quinto turno di gioco, perché con almeno due partite giocate si può accedere al ripescaggio per le semifinali con il miglior risultato.

Oltretutto, con ancora due turni da giocare nelle qualificazioni, tutto può essere rimesso in discussione visto l’equilibrio del Torneo e la distanza ravvicinata tra i primi giocatori della classifica. In ogni caso il torneo è aperto a tutti gli appassionati, ed è sempre possibile iscriversi in qualunque momento, anche perché in palio oltre alla premiazione del Torneo, c’è una wild card di qualificazione per la Finale del Campionato Regionale Individuale Sicilia di Siracusa prevista per la parte finale dell’anno.

Per chiunque volesse iscriversi al quinto turno dell’8° Torneo, previsto per il prossimo Mercoledì 22 aprile, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.