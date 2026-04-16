Endometriosi, la Sicilia avrà un terzo Centro regionale per diagnosi e cura a Enna

La Sicilia avrà un terzo centro regionale per la diagnosi e il trattamento dell’endometriosi: ai già esistenti presso l’ARNAS Civico di Palermo e l’ARNAS Garibaldi di Catania si aggiungerà quello all’ospedale Umberto I di Enna.

Lo prevede una norma approvato oggi dall’Ars che riformula il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 potenziando, appunto, le rete regionale dedicata a questa patologia cronica infiammatoria.

L’endometriosi colpisce circa il 10-15% delle donne in età fertile, è caratterizzata dalla presenza di endometrio al di fuori dell’utero e causa dolore pelvico intenso- spesso invalidante- e infertilità nel 30/40% dei casi.