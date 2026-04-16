Caltanissetta, prevenzione incendi: tutte le disposizioni per la manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Con Ordinanza del Sindaco n.5 del 16.04.2026 sono state emanate, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, una serie di disposizioni per ridurre il rischio di incendi sul territorio di Caltanissetta e per salvaguardare il cittadino da gravi pericoli per la propria incolumità. Entro il 15 maggio 2026, come prescritto anche dal Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 63/GAB. del 12/3/2026 che fissa alla stessa data l’avvio della campagna antincendio estiva per l’anno in corso, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, sono tenuti a: – Mantenere queste aree sgombre da vegetazione secca e residui legnosi; – Provvedere al decespugliamento, alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli; – Rimuovere i residui vegetali, sterpaglie, foglie secche tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico, produttivo o un cantiere), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili destinati all’utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell’energia (elettricità, gas etc.), da serbatoi di combustibile e dalle reti telefoniche; l’area intorno, inoltre, dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi.In aggiunta a ciò, è vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati. Per quanto riguarda la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, la combustione è sempre vietata, per tutta la durata dell’anno, nelle seguenti aree del territorio: ·All’interno delle perimetrazioni dell’abitato dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;· All’interno dei boschi e delle aree protette;·All’interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;· All’interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria;

La combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata nell’intero territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre 2026. Nelle aree del territorio comunale esterne all’abitato, ai boschi e relative fasce di rispetto, alle aree protette ed alle altre aree indicate nell’elenco sopramenzionato, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l’alba e le 10:00 (dieci) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, in parti del fondo agricolo preventivamente ben ripulite dalla vegetazione secca e distanti dalle reti di distribuzione dell’energia, dalle reti telefoniche, da strade e da ferrovie. Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, anche se vicini o contigui. È nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa. A questo proposito, si segnalano i seguenti siti web istituzionali:

Dipartimento Protezione Civile nazionale: www.protezionecivile.gov.it

Dipartimento Regionale Protezione Civile: www.protezionecivilesicilia.it/it/

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano: www.sias.regione.sicilia.itServizio Meteorologico Aeronautica Militare: www.meteoam.it

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm ed ii., ovvero da € 250,00 ad € 500,00 ovvero, in misura ridotta, di € 50,00.L’erogazione delle sanzioni amministrative per l’inosservanza al presente provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia Municipale. Gli Enti gestori delle due riserve naturali di Caltanissetta, Riserva Naturale “Lago Sfondato” (Ente Gestore Legambiente Sicilia) e Riserva Naturale Orientata “Valle del Salso e dell’Imera Meridionale” (Ente Gestore Italia Nostra), verificheranno quotidianamente gli avvisi meteo di protezione civile per il rischio incendi ed ondate di calore e in caso sia dichiarato il livello di “allerta rossa” annulleranno ogni manifestazione o visita turistico-culturale programmata per quel giorno; collocheranno altresì nei propri punti informativi l’avviso ben visibile che è in atto il livello di “allerta rossa” con il divieto di fruire dei servizi della riserva, sia nelle zone “A” di riserva, sia nelle zone “B” di pre-riserva. La Riserva Naturale Integrale “Lago Sfondato”, che ricade in parte anche nei territori di Enna e Pietraperzia, avrà cura di raccordarsi con ambedue i detti Comuni per la programmazione delle proprie attività di governo della Riserva nei territori di rispettiva competenza.Nella programmazione delle attività dei volontariato di protezione civile durante la stagione estiva, secondo le procedure operative stabilite nella convenzione stipulata con il Comune, si prevederà il concorso delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio di Caltanissetta per l’esercizio di attività di vigilanza e avvistamento incendi a supporto degli Enti Gestoti delle dette Riserve Naturali, in via sussidiaria e complementare alle loro attività di controllo ordinariamente poste in essere. Il cittadino è tenuto a segnalare gli incendi in corso, anche se nella fase iniziale, al numero unico per le emergenze 112 o al 1515 del Corpo Forestale e ai numeri 0934/74.0.00 – 0934/56.50.45 del Comando Polizia Municipale.

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