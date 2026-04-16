Caltanissetta. Catasto incendi, pubblicato l’elenco provvisorio delle aree percorse dal fuoco nel 2025

Con Determinazione n. 601 del 14.04.2026 il Comune di Caltanissetta ha aggiornato l’Elenco Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2025.

Il catasto incendi del Comune di Caltanissetta è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29/10/2007 ed è stato attribuito all’Ufficio Protezione Civile di provvedere al periodico aggiornamento, dando carico alla Direzione Urbanistica e Pianificazione di acquisire ed utilizzare i dati per le proprie finalità relative alle autorizzazioni, concessioni e certificazioni urbanistiche.

Ai sensi dell’art. 10, II comma, della Legge n. 353/2000, gli interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’elenco. Tali osservazioni devono essere inoltrate esclusivamente via PEC a uno dei seguenti indirizzi:

direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it

protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Valutate le osservazioni presentate, sarà redatto l’Elenco Definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2025 che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

LEGGI LA DETERMINA DIRIGENZIALE

Link per scaricare gli allegati alla Determinazione: https://we.tl/t-gFpMSyeGmeK65dwj