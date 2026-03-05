Caltanissetta. Morte Mirko Mattina, al via il processo a 4 medici del pronto soccorso. Il padre: «Voglio sapere perché è morto mio figlio»

E’ cominciato ieri davanti al giudice Giulia Zappalà il processo a quattro medici del pronto soccorso del Sant’Elia, R.M.P., 64 anni, M. M., 32 anni, I. O., 59 ann e C. M. 71 anni (difesi dagli avvocati Sergio IAcona, Sonia Costa e Renata Accardi) accusati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo, per la morte del 26enne pizzaiolo nisseno Mirko Mattina, avvenuta il 27 dicembre 2021. Secondo l’accusa il loro approccio diagnostico e terapeutico, nel trattare la pancreatite acuta del paziene, sarebbe stato «carente e colposamente tardivo». Secondo l’accusa, inoltre, i farmaci sarebbero stati somministrati tardivamente. Il provvedimento segue l’imputazione coatta disposta lo scorso anno dal gip David Salvucci, che aveva respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. LA famiglia del giovane è assistita dagli avv. Donatella Baglio Pantano e Andrea Zuccalà. Vincenzo MAttina, padre della vittima, ieri ha detto: «Sarò chiamato a testimoniare e racconterò tutto ciò che ho visto e vissuto in quelle ore drammatiche. Non parlerò per accusare, ma per raccontare fatti, parole, atteggiamenti e tempi che credo fondamentali per comprendere cosa sia accaduto. Una giovane vita non può spegnersi senza che ogni dettaglio sia chiarito»