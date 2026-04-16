Rosetta Cirrone Cipolla si insedia all’Ars e dedica il mandato a Niscemi: è subentrata a Mancuso

Nella giornata in cui Niscemi è al centro delle cronache nazionali per l’inchiesta della Procura di Gela sulla frana, la città ha una porta aperta all’Ars con l’insediamento di Rosetta Cirrone Cipolla. Era dal 1971 che Niscemi non aveva un suo rappresentante all’Assemblea regionale siciliana. La consigliera comunale forzista è subentrata a Michele Mancuso come deputato supplente e resterà in carica fino a che non si conoscerà l’esito del ricorso in Cassazione presentato dai legali del deputato ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia arrestato a gennaio con l’accusa di corruzione. La neo deputata (dopo il forfait della settimana scorsa a seguito dei malesseri e delle assenze nelle fila della maggioranza di governo) si è presentata a Sala d’Ercole in tailleur blu. Con lei i familiari, alcuni amici. Non le hanno fatto mancare sostegno e vicinanza il sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro e l’assessore Guido Delpopolo. «Il mio impegno è quello di fare un lavoro serio, umile, appassionato e scrupoloso per il bene comune, come ci ha insegnato don Luigi Sturzo», ha detto Rosetta Cirrone Cipolla dopo il giuramento presentando la sua storia, il suo impegno come insegnante, madre e consigliera comunale. Ha dedicato la sua nuova missione da deputata ai niscemesi, cittadini laboriosi di una terra oggi profondamente ferita dalla frana. Un pensiero è andato anche a Michele Mancuso con cui la neo deputata ha iniziato il suo cammino politico in Forza Italia. «Gli auguro di poter chiarire al più presto la sua posizione», ha sottolineato. Nella seduta d’insediamento ha fatto il suo primo intervento nell’ambito del ddl sull’endometriosi, un tema che tocca tante donne. La cerimonia di ieri era molto attesa tra i forzisti nisseni. Un simbolo di ripartenza dopo il vuoto lasciato dall’uscita di scena del leader Mancuso e la bussola persa. Sarà la deputata niscemese a fare da ponte con l’Ars ai forzisti nisseni che attorno a lei potranno riprendere il cammino. Il gruppo dirigente gelese con il segretario Enzo Cirignotta e il consigliere Biundo si sono subito fatti avanti dichiarando piena disponibilità a collaborare con la deputata che sarà chiamata ad incontrare il partito.