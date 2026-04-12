San Cataldo. David Alù (M5S): “Tutta la politica, senza distinzione, deve riconoscere il lavoro svolto da questa amministrazione”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale David Alù in replica alle critiche mosse all’amministrazione comunale e al sindaco da parte dei gruppi consiliari del centro destra.

“Questa amministrazione ha assunto la guida di un Comune reduce da una delle fasi più difficili della sua storia recente: uno scioglimento del consiglio comunale con conseguente gestione commissariale, una condizione di dissesto finanziario con milioni di euro di debiti accumulati negli anni precedenti, e un contesto aggravato ulteriormente dall’emergenza Covid che ha inciso profondamente sulla capacità operativa degli enti locali.

Una situazione complessa, stratificata e tutt’altro che ordinaria, che ha imposto un lavoro serio e continuo di risanamento, messa in sicurezza dei conti e progressivo ritorno alla normalità amministrativa, dopo anni in cui il Comune era stato letteralmente piegato da scelte sbagliate e mancanza di programmazione.

Chi oggi parla di “terremoti” dimostra, ancora una volta, di essere più interessato alla propaganda che alla realtà dei fatti. Perché mentre si tenta di costruire narrazioni allarmistiche, si evita accuratamente di guardare in casa propria, dove – tra dinamiche poco chiare e vicende che hanno già suscitato più di qualche interrogativo nell’opinione pubblica – regna un silenzio a dir poco assordante.

È singolare vedere chi fatica a trovare una sintesi al proprio interno ergersi a giudice degli altri: un centrodestra che ormai mostra crepe evidenti e sempre più profonde, fatto di equilibri precari, contrapposizioni interne e difficoltà cronica nel tenere una linea politica coerente.

Non è un mistero per nessuno che al loro interno convivano posizioni divergenti, ambizioni personali e tensioni irrisolte, che ciclicamente riemergono e paralizzano ogni tentativo di costruire una proposta credibile per la città.

La verità è che si continua a parlare degli altri per non affrontare le proprie fragilità politiche. E allora sì, più che di “terremoti”, sarebbe il caso di parlare di crepe – ma interne, profonde e ormai impossibili da nascondere. Noi continuiamo a lavorare, con senso di responsabilità, senza prestare il fianco a chi tenta di alimentare polemiche utili solo a coprire divisioni e ambizioni personali.

E sia chiaro un punto: se davvero qualcuno ritiene che l’unica strada siano le elezioni anticipate, esistono strumenti e funzioni che consentono di percorrerla. Ma chi decide di imboccare quella strada deve avere il coraggio di assumersene fino in fondo la responsabilità, davanti alla città, sapendo che ogni scelta produce conseguenze politiche precise.

E alla fine, al netto delle polemiche e delle narrazioni costruite ad arte, c’è un dato che nessuno potrà smentire: tutta la politica, senza distinzione, dovrà riconoscere il lavoro svolto da questa amministrazione. Perché chiunque sarà chiamato a governare in futuro troverà un Comune profondamente diverso da quello ereditato: conti rimessi in ordine, un percorso serio di risanamento finanziario avviato e consolidato, debiti affrontati con responsabilità, e una macchina amministrativa rafforzata anche grazie all’immissione di nuove risorse umane.

Non solo. Si consegnerà alla città un ente più stabile, con procedure riorganizzate, maggiore capacità di programmazione e basi finalmente solide su cui costruire sviluppo, servizi e prospettive concrete. Questo è il punto che qualcuno prova a nascondere: mentre altri parlavano, questa amministrazione ha lavorato per rimettere in piedi un Comune che era stato lasciato in condizioni critiche. I cittadini meritano chiarezza, non giochi di prestigio”.

David Alù, consigliere comunale M5S di San Cataldo.