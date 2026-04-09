Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, 8° Torneo interno: i vincitori e la classifica del terzo turno

L’ottavo Torneo organizzato dal Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo entra nel vivo, con il terzo turno di gioco che si è svolto ieri sera Mercoledì 8 aprile. Dalle ore 20.30, nei luminosi e accoglienti locali della Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club, 14 giocatori provenienti da Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, e dal capoluogo Palermitano, hanno dato vita ad un bella terza serata di gioco nella quale si coniugano perfettamente gli iniziali momenti di socialità tra i giocatori, attorno ad una buona pizza o altre pietanze contenute nel menù in convenzione tra il locale e il Club, hanno lasciato poi spazio a intense sfide nella plancia colorata dove per circa due ore di gioco si sono mossi dadi e carretti colorati. Ai classici colori delle armate si uniscono anche quelli di colore personalizzato che ormai da qualche anno sono patrimonio di tanti giocatori del circuito nazionale. Per chi ha giocato anche solo poche volte a questo bellissimo gioco di strategia, il più venduto e giocato in Italia, non potrà dimenticare il valore di un lancio di dadi quando esce il famoso numero 6..6..6.., il massimo del risultato quasi imbattibile per gli avversari. Oppure le parole “ti attacco in Kamcatcha o ti attacco in Cina”. E due ore di gioco, tipiche della versione da Torneo del Risiko, scorrono davvero come minuti. I 14 giocatori che ieri sera hanno animato tre tavoli da gioco, uno da quattro giocatori e due da cinque giocatori, hanno provato ognuno con la propria personale strategia, abbinata naturalmente ad un po’ di necessaria fortuna, a vincere la partita che significa soprattutto una migliore posizione di classifica, in vista della seconda fase del Torneo che darà accesso alle semifinali e alla finalissima per la vittoria della competizione. Allo scadere del tempo vincono i 3 tavoli i due componenti del Risiko Club Ufficiale “Eagles” di Palermo, Aurelio Mazzè (Auro) e Claudio La Monica (Chiodo89), e il giocatore di casa Massimiliano Andolina (Maximilian). Cambia poi la classifica provvisoria, con due qualificati direttamente alla finale che sono al momento i giocatori Andrea Kiswarday (Plasma97), giocatore sancataldese ma che gioca fin dal suo esordio nelle file del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, e Alessio Sansoni (Bluprofondo71), storico giocatore del circuito nazionale, che ha giocato nei Club Ufficiali di Risiko di Cagliari, Caltanissetta e ora San Cataldo, con ormai 13 anni di attività nel proprio curriculum di gioco. Dietro di loro 8 giocatori tra cui 1 giocatore ripescato, occupano gli 8 posti per le semifinali. Ma ci sono ancora 3 turni di gioco nella prima fase e tutto può cambiare già dalla prossima settimana. Il torneo è aperto a tutti gli appassionati, ed è sempre possibile iscriversi in qualunque momento. E’ sufficiente poi giocare almeno due partite per accedere alla possibilità di un ripescaggio per la fase delle semifinali. In proporzione al numero di partecipanti, la fase delle semifinali vedrà 8 o 12 semifinalisti che proveranno a conquistare l’accesso alla finale. Inoltre, per i giocatori tesserati in esclusiva con il Club, ci sarà in palio una wild card per l’accesso alla finale individuale di Risiko Siciliano, in programma a Siracusa nell’ultima parte dell’anno, con il titolo che sarà conteso da 36 giocatori finalisti. Alcuni giocatori del RCU “Il Pifferaio”, insieme a tanti altri del circuito Regionale, si ritroveranno poi a Messina questa domenica 12 Aprile, per partecipare alla seconda tappa regionale individuale del Campionato Siciliano, che qualifica direttamente alla finale i primi 4 giocatori della Classifica finale del Torneo. Ogni evento è sempre caratterizzato prima di tutto dal ritrovare tanti giocatori amici e passare dei bei momenti insieme, per poi sfidarsi a chi è il piu’ bravo e fortunato al tavolo da gioco. Momenti imperdibili per chi ama questo gioco del Risiko. Per chiunque volesse iscriversi al quarto turno di Mercoledì 15 marzo del Torneo di Risiko in corso, o far parte della pattuglia di giocatori che si recherà a Messina questa domenica 12 aprile, è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.