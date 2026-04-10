Polizia di Stato, Musumeci: “Profonda gratitudine a donne e uomini in divisa”

”Nel 174° anniversario della Polizia di Stato, desidero rinnovare profonda gratitudine alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno garantiscono sicurezza con impegno e responsabilità. Un commosso pensiero va ai poliziotti che hanno perso la vita svolgendo coraggiosamente il proprio dovere, esempi di dedizione e attaccamento alle istituzioni.” Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Adnkronos)