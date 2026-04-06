Pasquetta, il Codacons lancia i 10 consigli di Tanasi per evitare rischi e disagi

In questa Pasquetta caratterizzata da spostamenti massicci, gite fuori porta, picnic e rientri sulle strade siciliane, il Codacons lancia un appello alla prudenza affinché una giornata di festa non si trasformi in disagi, rischi e brutte sorprese.”Pasquetta è da sempre sinonimo di libertà, convivialità e spensieratezza, ma proprio nelle giornate come questa – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – aumentano in modo concreto i pericoli per i consumatori e per le famiglie. Traffico intenso, disattenzioni alla guida, cibi conservati male, controlli superficiali sui prezzi, furti nei luoghi affollati e comportamenti imprudenti possono compromettere una giornata che dovrebbe essere solo di serenità”.Per l’occasione Tanasi lancia 10 consigli pratici rivolti ai cittadini per affrontare la giornata con maggiore prudenza e consapevolezza.”L’errore più grave – spiega Tanasi – è pensare che, trattandosi di una giornata festiva, tutto possa essere affrontato con leggerezza. In realtà è proprio durante Pasquetta che si concentrano condizioni favorevoli a incidenti stradali, intossicazioni alimentari, smarrimenti, furti, disservizi e spese poco trasparenti. Serve quindi attenzione, buon senso e piena consapevolezza dei propri diritti”.

Ecco i 10 consigli: I 10 consigli lanciati da Tanasi sono i seguenti:1. Controllare prima di partire le condizioni del veicolo e il percorso, evitando spostamenti improvvisati.2. Non mettersi alla guida se si è stanchi, nervosi o dopo avere bevuto alcolici.3. Prestare particolare attenzione ai bambini nelle aree verdi, nei parchi, nei parcheggi e in prossimità delle strade.4. Conservare con cura alimenti e bevande, evitando di lasciare troppo a lungo al sole prodotti deperibili.5. Non accendere fuochi o barbecue in zone vietate o non attrezzate.6. Custodire documenti, portafogli, cellulari e oggetti di valore nei luoghi più affollati.7. Verificare sempre prezzi, scontrini e condizioni di quanto acquistato in località turistiche, bar, chioschi e punti ristoro.8. Evitare di lasciare borse o oggetti personali in vista all’interno dell’auto.9. Programmare con buon senso il rientro, evitando le ore più critiche e la guida in condizioni di stanchezza.10. Documentare e segnalare subito disservizi, situazioni di pericolo, anomalie nei prezzi o pratiche scorrette.

Il Codacons ricorda inoltre che la prudenza passa anche dal rispetto dell’ambiente e degli altri cittadini. “Lasciare rifiuti nei parchi, occupare spazi pubblici in modo selvaggio o assumere comportamenti pericolosi – prosegue Tanasi – non è soltanto un gesto di inciviltà, ma può provocare danni concreti, disagi e situazioni di rischio per tutti. La festa deve restare tale per l’intera collettività”.L’associazione invita infine i consumatori a trasmettere eventuali segnalazioni relative a disservizi, anomalie nei prezzi, situazioni di pericolo o pratiche scorrette scrivendo a sportellocodacons@gmail.com o contattando il WhatsApp 3715201706, così da consentire verifiche e interventi a tutela dei cittadini.”Pasquetta non deve trasformarsi nel giorno dei disagi subiti in silenzio o delle scorrettezze tollerate senza reagire. I cittadini documentino ciò che non funziona: prezzi ingiustificati, carenze di sicurezza, disservizi, situazioni pericolose o comportamenti scorretti. Anche da una singola segnalazione può nascere un’azione concreta di tutela in difesa dei consumatori”. – conclude Tanasi.