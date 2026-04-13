Mistero nei cieli di Caltanissetta: scia luminosa Sopra il Mercato Ortofrutticolo

Un insolito fenomeno luminoso ha tenuto con il fiato sospeso i cittadini di Caltanissetta durante le ore notturne. Sopra la zona del Mercato Ortofrutticolo comunale, due oggetti non identificati hanno solcato il cielo, lasciando dietro di sé una scia brillante e frammentata che ha immediatamente scatenato il dibattito sui social e tra i testimoni oculari presenti sul posto.

Le immagini ed i video catturati dai lavoratori mostrano due punti focali ardenti che procedono in parallelo, caratterizzati da una combustione visibile e un rastro luminoso di colore arancione-rossastro. Ma di cosa si è trattato realmente?

Le Ipotesi in Campo

Mentre la suggestione popolare vira immediatamente verso l’ipotesi “UFO” o test missilistici, gli esperti di dinamiche orbitali e astronomia invitano alla cautela, analizzando le caratteristiche fisiche dell’evento.

Rientro di detriti spaziali: È l’ipotesi più accreditata dagli esperti. La velocità apparente, la traiettoria quasi orizzontale e la frammentazione della scia sono segnali tipici di un satellite o di uno stadio di un razzo che rientra nell’atmosfera terrestre. Attratti dalla gravità, questi oggetti bruciano a causa dell’attrito con l’aria, creando uno spettacolo visivo suggestivo ma del tutto artificiale.

È l’ipotesi più accreditata dagli esperti. La velocità apparente, la traiettoria quasi orizzontale e la frammentazione della scia sono segnali tipici di un satellite o di uno stadio di un razzo che rientra nell’atmosfera terrestre. Attratti dalla gravità, questi oggetti bruciano a causa dell’attrito con l’aria, creando uno spettacolo visivo suggestivo ma del tutto artificiale. Bolidi o Meteoriti: A differenza dei detriti spaziali, i meteoroidi naturali (bolidi) tendono a muoversi a velocità molto più elevate e spesso si esauriscono in pochi secondi con un lampo finale accecante. La persistenza della scia osservata a Caltanissetta suggerisce un oggetto più lento e massiccio, tipico dei manufatti umani.

A differenza dei detriti spaziali, i meteoroidi naturali (bolidi) tendono a muoversi a velocità molto più elevate e spesso si esauriscono in pochi secondi con un lampo finale accecante. La persistenza della scia osservata a Caltanissetta suggerisce un oggetto più lento e massiccio, tipico dei manufatti umani. Aerei o Velivoli Militari: Sebbene la zona del centro Sicilia sia soggetta a rotte civili e militari, la luminosità prodotta non è compatibile con i normali sistemi di illuminazione aeronautica o con il postbruciatore di un jet, che non produrrebbe una scia di frammenti incandescenti.

Nessun Pericolo per la Popolazione

Nonostante lo scalpore, non sono stati segnalati impatti al suolo o boati sonori (i cosiddetti “sonic boom”) che solitamente accompagnano la caduta di grossi meteoriti. La protezione civile e le autorità locali non hanno diramato alcuna allerta, confermando che il fenomeno si è consumato interamente negli strati alti della mesosfera.

Va ricordato che spesso avvistamenti simili sono riconducibili al “trenino” di satelliti Starlink di SpaceX, sebbene in questo caso la natura del fenomeno appaia più legata a una combustione da rientro piuttosto che al riflesso solare di satelliti in orbita stabile.

In attesa di una nota ufficiale da parte dell’Aeronautica Militare o dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’evento rimane catalogato come un suggestivo avvistamento di detriti orbitali. Un promemoria di quanto il nostro spazio “vicino” sia ormai affollato di tecnologia che, giunta a fine vita, torna a trovarci sotto forma di stelle cadenti artificiali.