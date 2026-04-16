Arcigay Trapani: nel 2026 non si terrà il Trapani Pride, sostegno all’Egadi Pride di Favignana e appuntamento al 2027

Arcigay Trapani informa la cittadinanza, le associazioni e tutte le persone interessate che, per l’anno 2026, il Trapani Pride non potrà essere organizzato. La decisione è legata a motivazioni organizzative e temporali: il nuovo direttivo dell’associazione si è insediato soltanto alla fine di febbraio 2026.

L’organizzazione di un evento complesso e strutturato come il Pride richiede una pianificazione accurata, che include la costruzione di reti territoriali, il coinvolgimento di partner e istituzioni, nonché la ricerca di fondi e sponsor – afferma la Presidente Enrica Valenza. Tutti questi passaggi necessitano di un tempo minimo stimato in almeno 8 mesi di preparazione, non compatibile con le tempistiche attuali. Pur con rammarico, l’associazione ritiene che questa scelta sia necessaria per garantire, in futuro, un evento all’altezza delle aspettative della comunità e del territorio.

Per il 2026, Arcigay Trapani ha deciso di offrire il proprio supporto all’organizzazione dell’Egadi Pride che si terrà a Favignana sabato 11 Luglio, contribuendo attivamente alla riuscita di un momento importante di visibilità, inclusione e rivendicazione dei diritti nella provincia trapanese.

Il tema di quest’anno sarà “Corpi unici: una galassia di immaginari”, un invito a celebrare la pluralità delle identità e dei corpi. Il percorso culminerà con la parata dell’11 luglio, ma sarà preceduto da un ricco calendario di iniziative sull’isola. Nei giorni precedenti, Favignana ospiterà infatti workshop di scrittura creativa, laboratori Drag, presentazioni di libri e momenti di confronto, oltre a collaborazioni con altre associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire spazi di dialogo, cultura e partecipazione condivisa, afferma il Vicepresidente e portavoce di Egadi Pride Angelo Cassisa.

Parallelamente, l’associazione avvia sin da ora il percorso organizzativo per il Trapani Pride 2027, con l’obiettivo di costruire un evento ancora più partecipato, strutturato e rappresentativo nella promozione dell’inclusione e nel contrasto a ogni discriminazione.