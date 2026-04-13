La pittrice messinese Maria Lo Presti aderisce al Partito Repubblicano Italiano

Maria Lo Presti, pittrice messinese conosciuta nel mondo dell’arte come MarieArt, artista di riconoscimento nazionale e internazionale, ha annunciato la propria adesione al Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.), fondato nel 1895 e oggi il più antico partito attivo in Italia. L’artista nel 2023 ha realizzato 21 dipinti che rappresentano Messina e sono stati donati a 21 istituti comprensivi della città. Nell’arco degli ultimi tre anni ha partecipato ad alcune mostre collettive e realizzato varie mostre personalì , fra esse : Agosto 2023 personale intitolata “Lo Specchio dell’ anima ” presso Palazzo D’Amico – Milazzo Luglio 2024 – personale ” Verso il Futuro con uno Sguardo al Passato”Presso Palazzo dei Leoni Messina, sede della Città Metropolitana di Messina. Dicembre 2024 Personale intitolata ” Non Solo Sale”Presso Museo Civico di Castroreale Maria Lo Presti è inserita quale artista internazionale nel primo e secondo volume della Collana di studi di Critica d’arte – intitolato ” Espressioni d’Arte ” a cura della dottoressa Elisabetta La Rosa Attualmente impegnata nella realizzazione di una mostra personale intitolata “Echi di Sicilia” che si terrà dal 18 al 25 aprile del 2026 a Roma presso Contart Gallery. La sua opera, profondamente radicata nei miti e nelle leggende siciliane quanto attenta alle urgenze del presente, rispecchia una visione del mondo in cui passato e futuro si tengono in dialogo costante. È proprio in questa prospettiva che l’artista riconosce nel P.R.I. un punto di riferimento: un partito capace di custodire valori e simboli immutati nel tempo, offrendo radici solide in un’epoca di incertezza. “In un quotidiano così complesso, sentiamo sempre più il bisogno di radici e di speranza per il futuro. Ho trovato entrambe nel P.R.I.”

L’adesione di MarieArt al Partito Repubblicano Italiano testimonia il legame inscindibile tra arte, memoria e impegno civile: un contributo originale alla vita del partito e al dibattito culturale del Paese.