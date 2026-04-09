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Infrastrutture, Lorefice(M5S): “Sicilia isolata”

Redazione 3

Infrastrutture, Lorefice(M5S): “Sicilia isolata”

Gio, 09/04/2026 - 12:01

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“Ho smontato in Aula l’ennesima risposta evasiva del Governo: per un viadotto crollato nel 2011, nel 2026 mancano ancora 60 milioni di euro per completare l’opera, nonostante risorse già individuate nel 2019 e aggiornate nel 2022 anche con il PNRR. Oggi per percorrere la tratta ferroviaria Gela–Messina, servono tra le 7 e le 8 ore; per raggiungere Roma si arriva fino a 16-18 ore. Nel frattempo, i voli nei periodi di punta toccano anche i 500 euro. Altro che infrastrutture strategiche: questa è un’isola isolata. Prima di inseguire il Ponte “Matteo I da Pontida”, si garantiscano mobilità e diritti essenziali ai cittadini”. Così in una nota il senatore M5s Pietro Lorefice.

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