Campionato Mondiale FIM EnduroGP 2026: Garcia domina a Custonaci, Martel prima nella storia del Women’s Enduro

Custonaci (TP) – Si è aperta la prima giornata di grande spettacolo della tappa italiana del Campionato Mondiale FIM EnduroGP 2026, Round 1 del Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship. I terreni secchi, polverosi e rocciosi di Custonaci (TP) hanno messo alla prova 123 piloti in una sfida combattuta fino all’ultima prova speciale. Garcia vince in EnduroGP, Verona sul podio Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) ha confermato il successo ottenuto nel Super Test del venerdì dominando anche la gara di sabato. Lo spagnolo ha chiuso con sei secondi di vantaggio su Steve Holcombe (Sherco Racing Factory), al debutto con la nuova squadra dopo il lungo stop per infortunio al ginocchio. Sul gradino più basso del podio Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing), che ha regolato Antoine Magain nella fase finale della giornata. Theo Espinasse (Fantic Factory Racing) ha completato la top five a soli 0,45 secondi da Verona. Nelle classifiche di categoria, Garcia ha vinto anche in Enduro1, Verona ha conquistato l’Enduro2 con 15 secondi di margine su Pichon, mentre Holcombe ha dominato l’Enduro3. Martel nella storia: prima vittoria nel Women’s Enduro La francese Justine Martel (Beta) ha scritto una pagina di storia nella classe femminile, conquistando la sua prima vittoria nel Campionato Mondiale con 48 secondi di margine su Rachel Gutish (RIEJU Factory Team). Sul podio anche l’italiana Sara Traini (Triumph), alla sua prima presenza tra le migliori tre sia nella classifica assoluta sia nella categoria Junior Women. Junior Enduro: Elgari all’esordio, vittoria per Scardina tra gli Youth Nella classe Junior Enduro, Alberto Elgari (TM MOTO Boano Factory Enduro Team) ha centrato un’impresa al debutto nella categoria, vincendo davanti a Romain Dagna (Team KTM Pro Sport Racing) e Maxime Clauzier. Nella Putoline Youth Enduro, Pietro Scardina (TM MOTO) ha rimontato dall’ottava posizione iniziale per aggiudicarsi la vittoria, approfittando di un errore decisivo di Pasquato nell’ultima prova speciale. Le voci dei protagonisti Josep Garcia (KTM): “Sono davvero felice di vincere questa giornata di gara. È stata una battaglia fantastica, serrata per tutta la giornata. È andata benissimo.” Justine Martel (Beta): “È una sensazione incredibile ottenere la mia vittoria inaugurale. Ho spinto al massimo cercando di non commettere errori gravi. Alla fine ce l’ho fatta!” Alberto Elgari (TM MOTO): “Una giornata straordinaria. Ho faticato nel giro iniziale, poi sono migliorato test dopo test. Vincere all’esordio in Junior è straordinario.” Pietro Scardina (TM MOTO): “Ho iniziato lentamente, ma con ogni prova ho trovato il ritmo giusto e ho potuto conquistare la vittoria.” Domenica 12 aprile si chiude con il Day 2 Oggi, domenica 12 aprile, va in scena l’ultima giornata di gara del GP of Italy EnduroGP 2026. Le competizioni prendono il via alle ore 09:00 con il 1st Start Day 2, mentre a mezzogiorno riapre il Villaggio Gastronomico nel paddock. Il momento più atteso è fissato per le premiazioni ufficiali del Day 2, che decreteranno i vincitori di questa prima tappa del FIM Enduro World Championship. A chiudere la tre giorni di Onde di Sport – Spring sarà, alle ore 17:00, il concerto live dei Juke Box Band nel paddock, ultimo appuntamento di un programma che ha unito sport, musica e territorio.