“Wow, c’è un missile in cielo”, il video surreale dall’aereo

(Adnkronos) – "Wow!". Passeggeri a bordo di un aereo di linea avvistano quello che a tutti gli effetti sembra un missile balistico. Dal finestrino, come mostra il video che rimbalza sui social, si vede il missile in traiettoria verticale tra le nuvole. I passeggeri che assistono alla scena non sembra granché preoccupati, nonostante la distanza relativamente ridotta.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – "Wow!". Passeggeri a bordo di un aereo di linea avvistano quello che a tutti gli effetti sembra un missile balistico. Dal finestrino, come mostra il video che rimbalza sui social, si vede il missile in traiettoria verticale tra le nuvole. I passeggeri che assistono alla scena non sembra granché preoccupati, nonostante la distanza relativamente ridotta.