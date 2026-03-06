Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane

(Adnkronos) –

Nuovo infortunio e nuova operazione per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma è stato sottoposto oggi, venerdì 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. L'attaccante argentino della Roma è stato operato a Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani che ha spiegato a Sky il perché dell'intervento. "È stato deciso ieri dopo il consulto con il dottor Petrucci. La prima diagnosi era una lesione meniscale, a questo non si associavano chiari segni della risonanza, per cui c'erano stati dei dubbi. Ieri abbiamo deciso di fare artroscopia diagnositica e chirurgica", ha spiegato. Dybala si era fermato nell'allenamento di ieri, proprio quando sembrava vicino al rientro dal precedente infortunio, lamentando un dolore al ginocchio per cui si è resa necessaria l'operazione. Il giocatore inizierà ora un percorso riabilitativo, con il recupero che, fa sapere la Roma stessa, è previsto in cinque settimane. "Tempi di recupero? Abbiamo trovato una rottura del menisco esterno, come un'ansa che si sposta all'interno del ginocchio, quello che gli dava la sensazione di qualcosa che si muovesse. I tempi di recupero sono di 45 giorni di area ortopedica, il ritorno in campo verrà deciso dallo staff della Roma, dai preparatori e dal mister", ha aggiunto Mariani. La stagione di Dybala quindi, se il recupero dovesse procedere senza intoppi, potrebbe quindi non essere finita. La Joya sarà costretta a saltare le partite di campionato contro Genoa, Como, Lecce, Inter e Pisa, così come la doppia sfida valida per gli ottavi di Europa League contro il Bologna. Il rientro potrebbe avvenire nel match di Serie A contro l'Atalanta, in programma nel weekend del 19 aprile.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)