Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta – Guarda

(Adnkronos) – Un video di ricostruzione realizzato sulla base delle analisi tecniche e delle perizie della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso David Rossi prova a fare luce su quanto potrebbe essere accaduto all’interno dell’ufficio dell’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena nei momenti precedenti alla sua caduta dalla finestra. Il filmato ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta avvenuta il 6 marzo 2013 dalla finestra dell’ufficio di Rossi nella sede di Rocca Salimbeni, a Siena. Il video è stato presentato oggi in concomitanza con la visita della Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi nella città toscana. La ricostruzione è stata elaborata a partire dagli elementi raccolti nel corso dei mesi di lavoro della Commissione: le lesioni riscontrate sul corpo, la posizione della finestra e gli ultimi movimenti ricostruiti dagli investigatori. Secondo i consulenti della Commissione, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, il contributo video rafforzerebbe la tesi secondo cui la morte di Rossi sarebbe compatibile con l’ipotesi di omicidio. Il deputato Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, ha spiegato che è stato realizzato con l'intelligenza artificiale. "Abbiamo utilizzato un'azienda leader italiana, piemontese, che ha realizzato questo video. Abbiamo dato chiaramente noi tutte le indicazioni ed è non solo un video ma è un allegato alla perizia", ha aggiunto.

