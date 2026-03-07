Salute

AdnKronos

Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sab, 07/03/2026 - 06:43

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio per 3-3 agguantato in rimonta contro la Roma, in vantaggio 3-1 e recuperata nei minuti finali dello scontro diretto Champions dell'Olimpico. Quella di Hiljemark invece ha perso contro il Bologna 1-0 in casa, piegata dal gol di Odgaard nel finale.  La sfida tra Juventus e Pisa è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti 
Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark  Juventus-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

