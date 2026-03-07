Salute

Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco

Sab, 07/03/2026 - 23:57

(Adnkronos) – Apocalisse di fuoco a Teheran. Dopo gli attacchi di Israele contro impianti e depositi di petrolio in diverse aree, la capitale dell'Iran brucia con incendi enormi. Un video pubblicato sui social mostra uno scenario impressionante: un'auto si avvicina ad una zona colpita dai raid, il fuoco domina tutto. 
