Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco

(Adnkronos) – Apocalisse di fuoco a Teheran. Dopo gli attacchi di Israele contro impianti e depositi di petrolio in diverse aree, la capitale dell'Iran brucia con incendi enormi. Un video pubblicato sui social mostra uno scenario impressionante: un'auto si avvicina ad una zona colpita dai raid, il fuoco domina tutto.
