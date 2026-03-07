Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran

(Adnkronos) – I raid di Israele trasformano Teheran in un inferno di fuoco. L'Idf colpisce impianti petroliferi nell'area della capitale dell'Iran nella serata di oggi, 7 marzo. In fiamme l'impianto nel distretto di Shahran, nella zona est della città, e quello nella zona meridionale di Shahr Rey.
