Salute

Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran

AdnKronos

Iran, raid di Israele sulla raffineria: inferno di fuoco a Teheran

Sab, 07/03/2026 - 21:30

Condividi su:

(Adnkronos) – I raid di Israele trasformano Teheran in un inferno di fuoco. L'Idf colpisce impianti petroliferi nell'area della capitale dell'Iran nella serata di oggi, 7 marzo. In fiamme l'impianto nel distretto di Shahran, nella zona est della città, e quello nella zona meridionale di Shahr Rey. 
—altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta