Iran, raid di Israele contro l’aeroporto di Teheran

(Adnkronos) – Nuovi raid di Israele su Teheran. Nelle prime ore di oggi, 7 marzo, le Idf hanno colpito l'aeroporto Mehrabad. L'attacco, come evidenziano i video diffusi sui social, ha provocato una serie di esplosioni nello scalo.
