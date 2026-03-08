Salute

Gp Australia oggi, la gara in diretta

AdnKronos

Dom, 08/03/2026 - 05:06

(Adnkronos) – Si corre il Gp d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in programma oggi 7 marzo a Melbourne. La Mercedes del britannico George Russell in pole position, davanti alla Freccia d'argento del compagno di squadra, Kimi Antonelli. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scattano dalla quarta e dalla settima posizione.  Gli aggiornamenti giro per giro. 
