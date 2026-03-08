Salute

Genova, donna trovata morta: trafitta da diverse coltellate

AdnKronos

Genova, donna trovata morta: trafitta da diverse coltellate

Dom, 08/03/2026 - 16:52

Condividi su:

(Adnkronos) – Una donna è stata trovata morta oggi domenica 8 marzo nel pomeriggio a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana.  Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio. La donna sarebbe stata trovata trafitta da alcune coltellate. Sul posto la polizia di Stato. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta