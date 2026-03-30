Caltanissetta. Passaggio di campana al Soroptimist Club: Claudia Marchese Ragona nuova presidente

CALTANISSETTA. Si è svolta, con la partecipazione di autorità locali, rappresentanti di altri club service e socie, la cerimonia del Passaggio di Campana del Soroptimist Club Caltanissetta, tra la Presidente uscente dott. Laura Corso e la dott. Claudia Marchese Ragona, evento importante e significativo della vita di un club che simboleggia continuità dell’impegno sociale, la valorizzazione dei progetti svolti e l’inizio del nuovo mandato.

Dopo l’ascolto degli inni (nazionale ed europeo), effettuato in presenza, dalla figlia della nuova Presidente col flauto traverso, la lettura dell’etica e finalità dell’associazione, è seguita la cerimonia dell’accensione delle candele che rappresenta il legame tra i club di Unione, Federazione e Internazionale.

La presidente uscente ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel biennio 2024-2025, mentre la nuova presidente ha illustrato le linee programmatiche del mandato, che si propone di realizzare, ribadendo il proprio impegno di operare proficuamente, con la fattiva collaborazione di tutte le socie e che seguirà il percorso della continuità, garantendo il proseguimento dei progetti intrapresi, in linea con gli obiettivi nazionali (come empowerment femminile, il contrasto alla violenza, l’ educazione), ma adeguandoli al proprio territorio, realizzando così una vera rete globale di forte efficacia.

In particolare:

– rafforzare la collaborazione con istituzioni, associazioni e realtà del territorio, aderendo al progetto “Social Lab Nissa”, per costruire un ecosistema sociale fatto di relazioni solide, alleanze operative

– collaborazione con l’Associazione “Noi per la Salute – Tina Anselmi”, per sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, sui temi della prevenzione sanitaria e degli stili di vita salutari

– realizzazione della “Stanza tutta per sé” presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Mussomeli, che grazie ad un protocollo nazionale con l’Arma, impegna i club ad allestire spazi protetti dedicati all’ascolto e alla denuncia delle donne vittime di violenza (il Club ha predisposto Stanze a Caltanissetta, San Cataldo e Riesi)

– condivisione di uno dei progetti nazionali ,Sentinelle nelle professioni, per formare figure professionali che, per la natura del loro lavoro, entrano in contatto intimo e costante con molte donne, affinché sappiano intercettare, riconoscere e accompagnare le vittime di violenza verso eventuali percorsi di aiuto

– “Zone d’ombra e spazi di tutela: il vissuto femminile nei contesti lavorativi”

Somministrazione di un questionario anonimo, tramite QR code nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per raccogliere dati reali su discriminazioni, molestie e disparità vissute dalle donne. I risultati saranno presentati durante la campagna internazionale “Orange the World”, per trasformare numeri e grafici in consapevolezza e impegni concreti

– In continuità all’iniziativa del precedente biennio in tema di toponomastica femminile, intitolazione della pista ciclabile ad Alfonsina Strada, unica partecipante femminile al Giro d’Italia (1924), valorizzando il ruolo femminile nella storia e nello spazio pubblico cittadino.

– Il Club ha partecipato alla rete“C & C + C: la cultura delle donne per la colture della terra”,, selezionando l’azienda dell’Azienda Maira Bio di San Cataldo, che produce spremuta di melagrana, che ha maggio riceverà da parte della referente nazionale del progetto il “bollino di qualità”

– Condivisione del progetto nazionale del Comitato P.O., “Obesità: salute genere parità”, dal forte impatto sociale e intergenerazionale per costruire una società più sana, più equa e più inclusiva e per sensibilizzare e valorizzare la prevenzione e l’educazione, ridurre disuguaglianze di genere nell’accesso alle cure.

Il direttivo è composto da:

Presidente Claudia Marchese Ragona

Past Presidente Laura Corso

Segretaria Bora La Paglia

Tesoriera Giovanna Bona

Consigliere Angela Caruso

Simona Vasta

Rita Daniele

Italia Lamonaca

Programme Director Barbara Grillo

Delegata Carla Milisenna