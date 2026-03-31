Caltanissetta, i Miners U17 trionfano a Canicattì: conquistano il primo posto in classifica

Non è stata una semplice partita di pallacanestro, è stata una battaglia di nervi, sudore e carattere. La compagine Under 17 dei Miners torna dalla delicata trasferta di Canicattì con il bottino pieno, strappando una vittoria per un solo punto al termine di quaranta minuti di pura sofferenza agonistica. Sin dalla palla a due, i padroni di casa hanno provato a imporre la propria fisicità, sostenuti da un pubblico caloroso che ha reso l’aria elettrica. I Miners, però, non si sono scoraggiati nè lasciati intimidire, rispondendo colpo su colpo, aggrappandosi a una difesa di ferro nei momenti di massima difficoltà. Il finale al cardiopalmaLa partita si è decisa negli ultimi scampoli di gioco. Con il punteggio in bilico e il cronometro che correva inesorabile, i Miners hanno dimostrato una importante maturità cestistica. Una gestione lucida degli ultimi possessi e una freddezza glaciale dalla lunetta hanno permesso di mantenere quel preziosissimo punto di vantaggio fino alla sirena finale. Al fischio ultimo, l’esultanza dei ragazzi in maglia Miners è stata l’urlo di chi sa di aver compiuto un’impresa. Vincere di uno in trasferta su un campo così ostico è il segnale chiaro di un gruppo unito, capace di soffrire insieme per raggiungere l’obiettivo.