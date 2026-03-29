Caltanissetta. Area Food per la Settimana Santa, la replica: “Gambino fa polemiche, ma dimostra di non conoscere le posizioni dei rivenditori di frutta secca e torroni”

CALTANISSETTA. In merito alla presa di posizione del consigliere comunale Roberto Gambino a proposito dell’area food per la Settimana Santa, s’è registrata la replica da parte dell’assessore Guido De Popolo Carciopolo:

“Apprendo, con enorme stupore, che il Consigliere Gambino, con un articolo scomposto e pieno di falsità, ad inizio delle festività pasquali, tenti di rovinare l’atmosfera che in Città ci apprestiamo a vivere durante la nostra splendida Settimana Santa. Rispondo solo per atto dovuto e per ristabilire la verità.

Ancora una volta, Gambino dimostra di non aver amministrato per 5 anni, ma di essersi fatto trascinare dagli eventi, anche quelli più importanti come l’organizzazione delle festività pasquali. Infatti, con il suo comunicato, afferma che noi avremmo “localizzato i rivenditori di torroni e frutta secca lungo i percorsi processionari, uno addirittura davanti palazzo Testasecca ed uno all’inizio di piazza Grazia che di fatto parzializza la capacità del parcheggio”.

Niente di più falso! Comprendo che da un pseudo-amministratore, che ha lasciato tanti debiti, come il disavanzo per oltre 2,5 ML di euro al comune, e che ha rischiato di perdere tanti finanziamenti importanti, uno per tutti i 7,5 ML della Capitano Franco, salvati dalla nostra Amministrazione, non possiamo pretendere che conosca o abbia seguito, durante la sua legislatura, l’organizzazione della Settimana Santa e delle postazioni delle varie bancarelle dislocate sino allo scorso anno per le vie del centro storico.

Resto basito dal fatto che il consigliere, provando a far polemica, continui a fare la più brutta figura di sempre, dimostrando di non conoscere nemmeno le posizioni dei rivenditori di frutta secca e torroni. Infatti, questi rivenditori, sono collocati esattamente dove sono stati posizionati da almeno 20 anni; inoltre il consigliere non apprezza la vera novità di quest’anno: aver riunito tutti i rivenditori di food, (tranne torroni e dolciari) in Piazza Marconi, proprio per migliorare il decoro, durante il percorso della processione, che resterà libero tranne che per poche bancarelle di dolciumi che rimarranno dove sono sempre state collocate

Comprendo che Gambino, pur avendoci provato, nei cinque anni del suo mandato, non è riuscito nemmeno a fare spostare una bancarella. Al contrario, la nostra Amministrazione, a partire da quest’anno ha rivoluzionato il percorso delle processioni, trasferendo i 19 rivenditori di food che erano dislocati tra le vie del centro (Piazza Grazia, Via Elena, Via Cavour, Via Crispi, ecc…) tutti in Piazza Marconi. In questo modo, le 19 attività di food (che hanno creato in passato discussioni e critiche, rispetto la loro vecchia localizzazione, per i fumi ed altro), da quest’anno, offriranno un sevizio di ristoro a tutti i cittadini, fuori dal percorso delle processioni.

Per tutto questo, con l’occasione ringrazio Carmelo Milazzo della Cidec e Alberto Scalia dell’Ascom, tutti i rivenditori e la Dott.ssa Vullo della Soprintendenza che ci ha fornito, in tempi strettissimi i pareri, dimostrando che il lavoro di squadra vince sempre. Peccato per Gambino che, in solitaria, si ostina ad alimentare polemiche ed arrivare al punto di augurarsi, addirittura, un calo dei fatturati dei nostri commercianti del centro storico, soltanto per fare un dispetto all’Amministrazione.

Mi permetto di dare un consiglio a Gambino: provi a fare campagna elettorale per le regionali, con idee interessanti ed utili per la Città, evitando polemiche sterili, soprattutto durante il periodo della Settimana Santa e cercando di proporre iniziative con spirito di collaborazione.

Auguro al Consigliere Buona Pasqua, che sia segno di rinascita e di rilancio socio-economico per la nostra Città, con l’auspicio che, anche chi è seduto oggi negli scranni dell’opposizione, possa iniziare a costruire dialogo e proposte fattive, invece di restare a denigrare e a gufare sempre contro la nostra amata Caltanissetta”.