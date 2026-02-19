Atti persecutori, calunnia e istigazione a delinquere ai danni di magistrati: 50enne arrestato dalla Polizia

Arresti domiciliari, con sottoposizione a controllo a distanza tramite braccialetto elettronico, per un 50enne italiano, residente nella provincia di Frosinone, per i delitti di atti persecutori, aggravati dall’impiego di strumenti telematici, calunnia, nonché istigazione a delinquere, ai danni di alcuni magistrati in servizio presso il distretto giudiziario di Catania.

La misura cautelare scaturisce da un grave compendio indiziario raccolto nel corso dell’attività investigativa svolta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Messina, coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con il supporto della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Squadra Mobile di Frosinone.

Il 50enne, in occasione della celebrazione di un processo dinnanzi al Tribunale di Catania per il delitto di diffamazione aggravata, avrebbe accusato di omissioni di atti d’ufficio e falso in atto pubblico, pur sapendoli innocenti, numerosi magistrati del distretto di Catania, con continue offese e minacce attraverso post, messaggi e video-messaggi denigratori, pubblicati quasi quotidianamente su social e gruppi di messaggistica.

L’indagato avrebbe agito in concorso con alcuni suoi sostenitori, iscritti a una sedicente associazione dallo stesso fondata, istigando questi ultimi a condividere on line i contenuti calunniosi e diffamatori, amplificandone così la risonanza mediatica.